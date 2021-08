Nantes Complexe de loisirs du Petit Port Loire-Atlantique, Nantes Portes ouvertes des équipements sportifs : centre de loisirs du Petit Port Complexe de loisirs du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Portes ouvertes des équipements sportifs : centre de loisirs du Petit Port Complexe de loisirs du Petit Port, 4 septembre 2021, Nantes. 2021-09-04

Horaire : 09:30 17:00

Gratuit : oui Tout public Taekwondo pour tous publics de 9h30 à 12h30, par KMDJudo, jujitsu et chanbara pour tous publics de 10h à 12h30, par le Dojo NantaisEscrime pour tous publics, de 14h à 17h, par le Cercle de l’Epée Complexe de loisirs du Petit Port 2 Chemin de la Censive du Tertre Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Complexe de loisirs du Petit Port Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Complexe de loisirs du Petit Port Nantes