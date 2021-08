Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Portes ouvertes des écuries de Pilorges Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Portes ouvertes des écuries de Pilorges 2021-09-05 08:30:00 – 2021-09-05 18:00:00

Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres

• Démonstrations équestres

• Baptêmes à poneys

• Marché de producteurs et créateurs

• Buvette et restauration sur place Portes ouvertes des Ecuries de Pilorges

• Buvette et restauration sur place +33 6 01 58 14 24 Portes ouvertes des Ecuries de Pilorges

Stendy Mallet

