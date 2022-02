Portes ouvertes des classes préparatoires des ateliers beaux-arts Ateliers Beaux-Arts Glacière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portes ouvertes des classes préparatoires des ateliers beaux-arts Ateliers Beaux-Arts Glacière, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 10h00 à 18h00

gratuit

La ville de Paris propose des classes préparatoires aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art, d’architecture-design d’espace et de l’image. Les portes ouvertes ont lieu samedi 19 mars de 10h à 18h. Répondant à sa mission de service public et soucieuse d’accompagner les jeunes Parisiens dans leur formation aux carrières artistiques (50 élèves par an toutes options confondues), la Ville de Paris propose une classe préparatoire aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art, d’architecture-design d’espace et de l’image. Intégrer une classe préparatoire Le concours d’entrée concerne les titulaires d’un baccalauréat ou équivalent. L’entrée en classe préparatoire se fait après un concours et un entretien avec un jury qui se réunit en deux sessions, l’une en juin, l’autre en septembre. PORTES OUVERTES Rendez-vous samedi 19 mars 2022, 10-18h

Site glacière, 121 rue de la glacière, 13e, M° glacière

Rencontre avec les professeurs sur site ou en visioconférence

15h – Images

16h – Architecture

17h – Art CONCOURS D’ENTRÉE

Présélections sur dossier du 19 mars au 19 avril 2022.

Les sujets du concours sont en ligne aux mêmes dates. Retrouvez ICI toutes les informations relatives aux classes préparatoires des ateliers beaux-arts de Paris et une série de vidéos explicatives. Ateliers Beaux-Arts Glacière 121 rue de la Glacière Paris 75013 Contact : Date complète :

2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00

Marie-Paule Jaulme

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Ateliers Beaux-Arts Glacière Adresse 121 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Ateliers Beaux-Arts Glacière Paris Departement Paris

Ateliers Beaux-Arts Glacière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portes ouvertes des classes préparatoires des ateliers beaux-arts Ateliers Beaux-Arts Glacière 2022-03-19 was last modified: by Portes ouvertes des classes préparatoires des ateliers beaux-arts Ateliers Beaux-Arts Glacière Ateliers Beaux-Arts Glacière 19 mars 2022 Ateliers Beaux-Arts Glacière Paris Paris

Paris Paris