Portes ouvertes des châteaux en Médoc Château Desmirail Margaux-Cantenac, samedi 6 avril 2024.

Le Château Desmirail vous ouvre ses portes les 6 et 7 avril 2024, pour un moment de découverte et de partage autour du vin à travers des visites et dégustations gratuites et sans rendez-vous (départ toutes les 15-20 minutes).

C’est avec grand plaisir que nous pourrons à nouveau vous accueillir pour un déjeuner sur place composé d’une assiette de produits du Sud-Ouest, d’une part de pastis landais et d’un verre de vin.

Prix du repas :

19€/personne repas landais + verre de rosé 2021 + café.

20€/personne repas landais + verre d’iris 2019 + café.

Uniquement sur réservation par téléphone au +33 (0)5 57 88 57 14, par mail sur receptif@desmirail.com ou directement via nos réseaux sociaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

28 Avenue de la 5ème République

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

