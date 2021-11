Bassens Château Muscadet Bassens, Gironde Portes ouvertes des Châteaux de la Presqu’île Château Muscadet Bassens Catégories d’évènement: Bassens

De Saint-Loubès à Sainte-Eulalie, en passant par Saint-Louis de Montferrand, Bassens, Saint-Vincent-de-Paul, Ambès et Ambarès-et-Lagrave, venez rencontrer les vignerons et vigneronnes des Châteaux de la Presqu’île. Au programme, visites et dégustations offertes, mais pas seulement ! De nombreuses animations : food trucks, concert de musique, marché de créateurs, exposition d’art, animations pour enfants…

Entrée libre

Le 12 décembre, 12 châteaux de la Presqu’île d’Ambes vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur univers. Château Muscadet rue d’Ambarès 33530 Bassens Bassens Gironde

