Portes ouvertes des atelires d'artistes et artisans d'art Montbarrois

38 Route de Boiscommun Montbarrois Loiret

2022-10-22 – 2022-10-23 Montbarrois

Loiret Montbarrois Le centre Les temps d’art vous accueille en compagnie de Cléopâtre Lachaize, Clotilde Lachaize et Denis Lachaize lors des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art. armstrong.lachaize@wanadoo.fr Montbarrois

