Les Arcades, le samedi 2 juillet à 10:30

Les Arcades proposent 49 ateliers hebdomadaires accessibles dès 5 ans (dessin, peinture, aquarelle, arts graphiques, gravure, modelage, céramique, poterie, etc.). Deux ateliers spécifiques permettent aux lycéens de préparer l’option arts plastiques du bac ainsi que les concours des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d’art et de design.

Entrée libre

Venez à la rencontre des artistes-enseignants des Arcades et échanger avec eux afin de choisir l’atelier qui vous convient le mieux avant de vous inscrire lors du forum des associations en septembre. Les Arcades 52-54 boulevard Gallliéni Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-07-02T10:30:00 2022-07-02T13:00:00

