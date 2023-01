Portes ouvertes des ateliers de création et visite du Bel Ordinaire Billère Billère Catégories d’Évènement: Billère

Portes ouvertes des ateliers de création et visite du Bel Ordinaire Billère, 4 février 2023, Billère . Portes ouvertes des ateliers de création et visite du Bel Ordinaire Allée Montesquieu Le Bel Ordinaire Billère Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques EUR Rencontrez les artistes en résidence au BO de 15h à 19h et à 15h15 suivez-nous pour découvrir l’envers du décor de votre espace d’art contemporain et de design graphique !

