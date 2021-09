Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Wazemmes, 1 octobre 2021, Lille.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Wazemmes

### Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Ce rendez-vous artistique proposé par le Département du Nord, met à l’honneur les arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et à la convivialité. **POAA** **1, 2 et 3 octobre 2021** De nombreux artistes wazemmois vous ouvrent grand leurs portes durant ces 3 journées! Retrouvez la carte interactive sur [[https://poaa.lenord.fr/fr](https://poaa.lenord.fr/fr)](https://poaa.lenord.fr/fr)

gratuit, avec ou sans inscription

Les artistes amateurs et professionnels ouvrent gratuitement leurs portes au public

