le dimanche 10 octobre

La commune de LARREULE (65), en lien avec la région Occitanie vous invite à un parcours dans le village à la découverte des ateliers d’artistes le dimanche 10 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Cette journée sera l’occasion de rencontrer 10 artistes locaux (peintres –sculpteur-photographes)

Entrée libre

VENEZ DECOUVRIR DES ARTISTES LOCAUX AU TRAVERS D'UN PARCOURS DANS LARREULE
village de LARREULE rue eugene tenot larreule Larreule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:30:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00

