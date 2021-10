Portes ouvertes des ateliers d’artistes : Monch Théâtre Municipal Berthelot, 9 octobre 2021, Montreuil.

« L’humain – ses questionnements fondamentaux, ses doutes, ses expressions – je le cherche d’une manière instinctive, dans les formes aléatoires de la matière photographiée et ses mélanges. Je me plais à dompter l’accident dans une démarche qui veut sortir de l’art confortable, avec une plastique proche de la peinture, du dessin, de la gravure. Le sens, qu’il soit conscient ou inconscient, doit s’effacer pour laisser place au ressenti de chacun. J’aime à cultiver l’ambiguïté sur la nature réelle du medium utilisé. De ce fait, on s’interroge souvent, se trompe parfois… à mon plus grand plaisir. » Monch. Paris, 1964… après une formation intra-utérine de neuf mois, sans même attendre le confort tout relatif d’une table d’accouchement, Monch sort la tête… dans l’ascenseur d’une clinique de maternité ! Il venait d’arriver au monde par ses propres moyens. Cette spontanéité autodidacte est un trait qui le caractérisera par la suite. Fils d’artiste et collectionneur d’art, son enfance baigne dans un univers artistique. Étouffé par le talent et l’ego de ce père, il s’interdit inconsciemment toute création artistique… jusqu’au jour où survient la mort du père. De cette période, naissent les premières œuvres, comme un exutoire. Une barrière inconsciente saute puis, libéré du jugement paternel, une boulimie de création l’envahit, comme une seconde respiration ! Porté par l’accueil d’un public de plus en plus nombreux, lui vient une évidence : dans cette seconde moitié de sa vie, il sera l’artiste qu’il s’était depuis trop longtemps interdit d’être. [[www.monch.fr](www.monch.fr)](www.monch.fr)

Entrée libre

