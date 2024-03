Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes Lormes, jeudi 15 août 2024.

Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes Lormes Nièvre

Visite des ateliers d’artistes et des galeries 24 lieux, 53 artistes Plus de 50 Artistes pour une balade artistique dans Lormes Partez à la découverte des ateliers et galeries de Lormes. Un circuit artistique à travers la cité vous est proposé, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, du dimanche au mardi de 14h à 18h30. Pour vous déplacer, vous pouvez toujours déambuler à pied dans la ville au gré de vos envies. Vous pourrez monter à bord de notre mini bus gratuit. Il passera environ toutes les 20 minutes aux différentes stations. Vous pourrez aussi profiter de ce Week-End pour circuler à vélo. Quoi de plus sympathique que de découvrir la ville et ses lieux d’art à votre rythme. Pour cela, nous vous invitons à prendre directement contact avec Lorm’à vélo. Vous pourrez louer à la journée, ou pour plusieurs jours, vélos électriques ou classiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18

Bourg

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes Lormes a été mis à jour le 2024-02-29 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS