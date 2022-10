PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE, 16 octobre 2022, . PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE



2022-10-16 – 2022-10-16 Journée Portes Ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie

Atelier de Pierre-Régis Dides et Atelier Outrement voir de Raymond Attanasio Géolocalisez les artistes près de chez vous sur laregion.fr/jpo-ateliers-artistes Organisé par La Région Occitanie Journée Portes Ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie http://www.laregion.fr/jaa dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville