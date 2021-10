Roubaix Divers lieux Nord, Roubaix Portes Ouvertes des ateliers d’artistes Divers lieux Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, vidéastes, performeurs, graveurs, céramistes et bien d’autres invitent le public dans l’intimité de leur espace de création, à échanger sur leurs œuvres, leurs techniques et leurs sources d’inspiration. Retrouvez tous les artistes qui participent à l’événement à Roubaix : [Programme PPOA 2021](https://fr.calameo.com/read/00332194162f443a39e23)

Entrée libre

