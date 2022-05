Portes Ouvertes des ateliers d’artistes de la Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Portes Ouvertes des ateliers d'artistes de la Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

2022-05-26 – 2022-05-27

Portes ouvertes des Ateliers de la Ville de Marseille.



Mégane Brauer (Boisson)

Paul Chochois (Boisson)

Sophie T. Lvoff (Boisson)

Flore Saunois (Boisson) (accompagnée de l’artiste Sophie Blet)

Côme Di Meglio (Boisson)

Estel Fonseca (Boisson) > Portes ouvertes + performance

Juliette Déjoué (Lieutaud)

Nicolas Nicolini (Lieutaud)

Basile Ghosn (Lorette)

Manoela Medeiros (Lorette)

Eva Medin (Lorette)

Samir Laghouati-Rashwan ( Lorette)

Hanna Rochereau ( Lorette) (accompagnée de l'artiste Marie Cornil) > Présentation du livre d'artistes : The ideas come dressed Les artistes résident·es ouvriront leurs portes dans le cadre du PAC https://p-a-c.fr/les-membres/triangle-france-asterides/portes-ouvertes-atelier-de-la-ville-de-marseille



