Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des AAB, 20 mai 2022, Paris.

Du vendredi 20 mai 2022 au lundi 23 mai 2022 :

lundi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

. gratuit Soutien suggéré à l’association, plan des ateliers à 1€

Pendant quatre jours, les artistes vous convient dans les coulisses de l’art ! Incontournable et fortement attendu, ce rendez-vous annuel vous invite à explorer un large panorama de la création contemporaine, afin de découvrir les œuvres des artistes et d’échanger avec eux autour des arts plastiques.

Belleville est un quartier village : le calme des villas, des cours et des passages y contraste avec l’intensité de la vie nocturne du boulevard. L’art urbain se déploie dans les rues, les cultures se mélangent.

Une grande communauté d’artistes s’est épanouie dans cet environnement singulier.

Chaque année, ils vous proposent un moment précieux et unique dans les coulisses de l’art : pendant quatre journées exceptionnelles, ils vous ouvrent leurs portes… La création contemporaine, diverse et vivante, ouverte et accessible, s’offre alors à tou(te)s : visitez des lieux insoupçonnés, rencontrez les artistes, découvrez leurs univers, et profitez-en pourquoi pas pour vous offrir une œuvre à prix atelier.

Au programme cette année :

> plus de 150 artistes et collectifs exposants> une centaine d’ateliers à visiter au fil des rues et des cours de Belleville> un panorama de styles dans toutes les disciplines : peinture, sculpture, photographie, céramique, dessin, gravure, installation, collage, art textile, laque…> une quinzaine d’évènements et animations : expositions spéciales, musique, danse, performances, concours photo> plus de 40 000 visiteurs attendus

Retour en images sur l’édition précédente !

Galerie des AAB 1 rue Francis Picabia 75020 Paris

Contact : https://ateliers-artistes-belleville.fr/porte-ouverte/portes-ouvertes-2022/ 0173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/ https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/ https://ateliers-artistes-belleville.fr/porte-ouverte/portes-ouvertes-2022/

Ph. Loïs Pommier