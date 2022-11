Portes ouvertes des ateliers d’artistes Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre EUR 0 0 Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, sur la communauté de communes Cœur de Loire. 3 jours pour découvrir 9 lieux et 11 créateurs : Atelier Rouge Céramiques, Claude Beauvais-Senée, Dominique Margeault, Atelier des Cassiers, Atelier Fragile, Fleur de Vie, Jean Urruty, Tehef, Babeu, 47-2, Sof. Expositions, rencontres, démonstrations. https://www.tehef.fr/ Cosne-Cours-sur-Loire

