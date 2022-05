Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Catégories d’évènement: 41100

Villiers-sur-Loir

Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 4 juin 2022, Villiers-sur-Loir. Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir

2022-06-04 – 2022-06-05

Villiers-sur-Loir 41100 Villiers-sur-Loir Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir. Jean-Pierre accueille : Mireille MATRICON (peintre), André DESCHAMPS (peintre) et Pierre MORALI (re créateur de 3D). Dans le cadre de ces portes ouvertes, Jean-Pierre accueille 3 artistes à domicile. +33 2 54 72 90 81 Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir. Jean-Pierre accueille : Mireille MATRICON (peintre), André DESCHAMPS (peintre) et Pierre MORALI (re créateur de 3D). Monique Renard

Villiers-sur-Loir

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 41100, Villiers-sur-Loir Autres Lieu Villiers-sur-Loir Adresse Ville Villiers-sur-Loir lieuville Villiers-sur-Loir Departement 41100

Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-sur-loir/

Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 2022-06-04 was last modified: by Portes ouvertes des ateliers d’artistes chez Jean-Pierre RENARD à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 4 juin 2022 41100 Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir 41100