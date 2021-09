Montreuil Ville de Montreuil île de France, Montreuil Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil Ville de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil Ville de Montreuil, 8 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Du 8 au 10 octobre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h

gratuit

Montreuil se transforme en galerie d’art à ciel ouvert durant tout un week-end ! Moment incontournable pour la vie culturelle et artistique en Ile-de-France, les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2021 auront lieu Du 8 au 10 octobre 2021

Du vendredi au dimanche, de 11h à 19h. + 280 lieux ouverts dans toute la ville

+ 800 artistes

+ Animations, concerts, vernissages Ateliers participants, portfolio, carte en ligne… suivez le guide : https://vu.fr/poaamontreuil2021 Partagez vos coups de cœur : #poaamontreuil2021 Point d’accueil et d’information Le Centre Tignous d’Art Contemporain sera ouvert durant toute la durée des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes pour vous informer, vous guider. – Vendredi 8 octobre de 11h à 21h

– Samedi 9 octobre de 11h à 19h

– Dimanche 10 octobre de 11h à 19h Pour accéder à l’intérieur du Centre Tignous d’Art Contemporain et visiter l’exposition “À même la terre”, un pass sanitaire sera à présenter obligatoirement à l’entrée, dès l’âge de 12 ans. Événements -> Autre événement Ville de Montreuil 116 rue de Paris Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (1034m) 9 : Croix de Chavaux (1569m)

Contact :Ville de Montreuil 0171892800 contact@centretignousdartcontemporain.fr https://poaa.centretignousdartcontemporain.fr/ https://www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain 0171892797 mathieu.vallet@montreuil.fr Événements -> Autre événement Expos;En famille

Date complète :

2021-10-08T11:00:00+02:00_2021-10-08T19:00:00+02:00;2021-10-09T11:00:00+02:00_2021-10-09T19:00:00+02:00;2021-10-10T11:00:00+02:00_2021-10-10T19:00:00+02:00

Illustration Facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Ville de Montreuil Adresse 116 rue de Paris Ville Montreuil lieuville Ville de Montreuil Montreuil