Pleslin-Trigavou Côtes d’Armor Pleslin-Trigavou La Cirrus Dance Company vous invite à assister à la journée “Portes Ouvertes” des Ateliers Chorégraphiques Collectifs à Pleslin Trigavou.

Pour curieuses et les curieux de mouvement, ça se passe …

Le samedi 4 juin

– 1er passage : de 13h30 à 15h

– 2ème passage : de 15h30 à 17h

[ dans le cadre de notre programme d’enseignement ]

Démonstration de quelques ateliers réalisés dans l’année

Un atelier participatif

