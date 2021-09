Lille centre d'arts plastiques et visuels de Lille Lille, Nord Portes Ouvertes des ateliers adultes / Saison 2021-2022 centre d’arts plastiques et visuels de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cette saison encore le CAPV propose aux adultes débutants ou déjà initiés des ateliers, stages de pratique artistique ainsi que des cours théoriques dans une quinzaine de disciplines : dessin, peinture, peinture sur verre, gravure, sérigraphie, vidéo, multimédia, photo argentique, photo numérique, PAO, culture visuelle, histoire de la photographie, … Téléchargez la brochure 2021-2022 afin de prendre connaissance de toute l’offre en matière d’ateliers de pratique hebdomadaire, stages pendant les vacances et cours théoriques enseignés à l’année : [https://fr.calameo.com/read/001237603f831472aa1ed](https://fr.calameo.com/read/001237603f831472aa1ed?fbclid=IwAR1QB_hwyF7BzXizKIyw1HO4z7Mwljx5TUuZocUZF_CsLqzk1AyoJIm2VcQ) IMPORTANT : Les PORTES OUVERTES des ateliers ADULTES ont lieu les – Vendredi 10 septembre 2021 : 14h-17h & 18h-20h – Samedi 11 septembre 2021 : 10h-12h & 14h-18h Entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur. IMPORTANT : Ces rencontres avec les professeurs constituent des temps d’échanges OBLIGATOIRES avant les inscriptions. Egalement, notez bien que pour intégrer un atelier de perfectionnement, il est nécessaire de présenter des travaux aux professeurs. Une fiche programme par atelier/cours/ stage est disponible sur place et vous présente plus amplement chaque atelier/cours/stage. COMMENT SE PASSENT LES INSCRIPTIONS ? Après l’étape des Portes Ouvertes des 10 et 11 septembre, enregistrement des fiches individuelles de renseignement dans l’ordre d’arrivée, avec priorisation des Lillois/Hellemmois/Lommois. Ces fiches sont remises aux Portes Ouvertes des 10 et 11 septembre et sont à retourner à partir du lundi 13 septembre 7h30 à [secretariatcapv@mairie-lille.fr](mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr) ou dépôt sur place à partir de 7h30 le lundi 13 septembre (pas avant !). Le choix d’atelier(s) est confirmé par mail avec l’indication des pièces à fournir pour la constitution du dossier. La facture est adressée à réception du dossier complet. PIÈCES À FOURNIR au moment de l’inscription : ATELIERS : 2 photographies d’identité, 2 timbres, justificatif de domicile de moins de 2 mois (pour Lille, Hellemmes, Lomme), document de moins de 2 mois attestant la situation de demandeur d’emploi et/ou de RSA, carte d’étudiant ou attestation d’inscription en cours de validité. STAGES : Justificatif de domicile de moins de 2 mois (pour Lille, Hellemmes et Lomme), document de moins de 2 mois attestant la situation de demandeur d’emploi et/ou de RSA, carte d’étudiant ou attestation d’inscription en cours de validité. LES TARIFS Droits d’inscription ateliers, cours et stages : 19,00€. À ces droits s’ajoutent les frais de participation correspondant à l’atelier/ cours/stage choisi. Réductions : Demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA : – 50% sur les frais de participation des ateliers/cours/stages. Étudiant : – 10% sur les frais de participation des ateliers/cours/stages. La RENTRÉE des adultes s’effectue à partir du lundi 20 septembre 2021. Le CAPV ne délivre pas de diplôme. Une attestation d’inscription peut être obtenue sur demande. Pour tout renseignement sur la rentrée des ateliers/cours/stages, merci de vous adresser à l’accueil-secrétariat du CAPV au 03 20 54 71 84 ou [secretariatcapv@mairie-lille.fr](mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr) Du 1 au 17 septembre 2021 : du mardi au vendredi de 14h à 18h À partir du 20 septembre 2021 : les lundis de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, les samedis de 9h30 à 12h et de 13h à 18h.

Entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur.

