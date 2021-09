Nantes Europa Nantes Loire-Atlantique, Nantes Portes ouvertes des associations européennes Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES ! Le samedi 4 septembre 2021 à partir de 10h, la Maison de l’Europe à Nantes vous invite dans les locaux d’Europa Nantes pour les portes ouvertes des associations européennes ! L’occasion de venir à la rencontre des associations pour vous inscrire à leurs activités, et de partager un moment convivial et festif pour célébrer la réouverture d’Europa Nantes ! ATTENTION : l’accès au site se fera sur présentation du Pass Sanitaire PROGRAMME :10h – 17h30 : Animations et inscriptions aux activités 12h-14h : Restauration 20h30 : Concert du duo Balkan Golea11 associations seront présentes pour vous accueillir dès 10h à Europa Nantes et vous proposer leurs activités : – Maison de l’Europe – Centre culturel franco-britannique (CCFB) – Centre culturel franco-espagnol (CCFE) – Centre culturel franco-allemand (CCFA) – Centre culturel franco-italien (CCFI) – Centre culturel franco-roumain à Nantes (CCFRN) – Jeunes européens Nantes – Casal Català Nantes – Association franco-bulgare de Nantes – Anno (Association nordique de Nantes et de l’Ouest) – Mouvement européen Loire-Atlantique – CAFANA (Club d’Affaires Franco-Allemand Nantes-Atlantique) RESTAURATION Cuisine européenne par la Cantoch à roulettes Pour toutes informations sur les conditions d’accueil, contactez-nous au 02 40 48 65 49 Europa Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 0240486549 http://www.maisoneurope-nantes.eu

