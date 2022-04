PORTES OUVERTES DES ARTISANS D’ART Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

PORTES OUVERTES DES ARTISANS D'ART Potager du Dauphin, 2 avril 2022, Meudon.

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Potager du Dauphin

A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, les artisans du Potager du Dauphin ouvrent les portes de leurs ateliers. Guidés par la passion et l’exgience, les artisans d’art vous font découvrir leur savoir-faire le temps d’un week-end.

Entrée libre

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon

2022-04-02 11:00-19:00; 2022-04-03 11:00-19:00

