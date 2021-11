Meudon Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Portes ouvertes des artisans d’art Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

PORTES OUVERTES DES ARTISANS D’ART ———————————- le 20 et 21 novembre, les artisans d’art du Potager du Dauphin ouvrent les portes de leurs ateliers Durant tout le week end, les artisans d’art du Potager du Dauphin vous font découvrir leur savoir-faire. Guidés par la passion autant que l’exigence, 15 artisans Maîtres d’Art héliograveur, de la laque et du vitrail, Horloger, créateur haute couture, modiste, tapissier haute couture, créateurs de bijoux, d’instruments d’écriture, de luminaires et mobilier, restaurateurs de tableaux, peintures murales, céramique, objets d’Arts et lithographe résident dans ce lieu exceptionnel et vous font découvrir leur métier.

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon

