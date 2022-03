Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Sorde-l’Abbaye, 2 avril 2022, Sorde-l'Abbaye. Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye

2022-04-02 – 2022-04-02 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’Eglise

En partenariat avec l'abbaye d'Arthous située à Hastingues, l'Abbaye de Sorde organise deux journées "Portes Ouvertes". Une occasion de découvrir en début de saison les offres patrimoniales et culturelles de ces deux abbayes, véritables lieux culturels du Sud des Landes.

Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye

