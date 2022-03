Portes-ouvertes : Découverte des ateliers 3 Rue des Tilleuls 56130 Ferel Ferel Catégories d’évènement: Ferel

3 Rue des Tilleuls 56130 Ferel, le mercredi 6 avril à 14:00

Les parents et les enfants sont invités à venir découvrir les 12 ateliers proposés par les membres de l’Outil en Main.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T16:30:00

