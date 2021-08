Portes ouvertes Découverte de la Jumenterie Scaër, 29 août 2021, Scaër.

Portes ouvertes Découverte de la Jumenterie 2021-08-29 10:30:00 – 2021-08-29 17:30:00

Scaër Finistère Scaër

Portes ouvertes à la Jumenterie des Crinières Blanches : Découverte de l’élevage des poneys Haflinger dans leur milieu naturel, visite facile, accessible fauteuils roulants et poussettes. Baptême poney pour les plus petits, stand café/crêpes pour les gourmands. Tables de pique-nique à disposition des visiteurs. Découverte du lait de jument et ses bienfaits et gamme de cosmétiques élaborés à partir du lait précieux.

+33 6 11 35 41 42

