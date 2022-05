Portes ouvertes découverte canoë kayak à SAINT ANTOINE DE BREUILH

2022-05-25 14:00:00 – 2022-05-25 15:30:00 Portes ouvertes au club de canoë kayak de Saint Antoine de Breuilh :

Viens t’essayer gratuitement au canoë kayak

Penses à avoir une tenue de rechange et des chaussures fermées au pied ou chaussures d’eau. Portes ouvertes au club de canoë kayak de Saint Antoine de Breuilh :

