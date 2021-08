Vannes Ti ar Vro - Bro Gwened Morbihan, Vannes Portes ouvertes de Ti ar Vro Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Ti ar Vro – Bro Gwened, le samedi 11 septembre à 14:00 entrée libre

Mini Forum des associations de Ti ar Vro : Inscriptions aux cours de chant, breton, accordéon, rencontre avec les professeurs, présentation des associations, de la bibliothèque …concert … Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00

