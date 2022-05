Portes ouvertes de printemps – DOMAINE DUTERTRE Limeray Limeray Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-05-07 09:30:00 – 2022-05-08 19:00:00

Limeray Indre-et-Loire Limeray DOMAINE DUTERTRE PORTES OUVERTES

Entrée gratuite Venez visiter nos CAVES, CHAI, MUSEE de la vigne et du vin dans le tuffeau

Dégustation de nos vins Touraine Amboise et Crémant de Loire

Exposition de peinture, sac à main

+33 2 47 30 10 69 https://www.domainedutertre.fr/

