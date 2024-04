Portes Ouvertes de Printemps au Domaine de Bois Mozé ! Brissac Loire Aubance, samedi 20 avril 2024.

Portes Ouvertes de Printemps au Domaine de Bois Mozé ! Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Portes Ouvertes de Printemps au Domaine de Bois Mozé !

Le printemps est là et nos portes ouvertes arrivent avec ! Comme chaque année, nous ouvrons nos portes le temps d’un week-end afin que vous puissiez nous rencontrer, déguster notre vin ainsi que nos nouveaux millésimes. Un marché artisanal sera également installé toute la journée avec des exposants locaux Karitessence, Mallow Confiserie, Np Cart, Ferme des Près d’ardoise, les Ruches de Capucine, Cueillette et Popotte, la Chèvrerie des Bas Alpages, Acquolina et le Moulin Laurentais.

Des balades dans les vignes et des visites du domaine seront également prévues au cours du week-end.

Et pour couronner le tout venez découvrir, samedi soir, la compagnie Oiseau Moqueur et leur spectacle Qui l’Eût cru ? . Le résumé ? Des sommeliers un peu particuliers revêtent leurs plus beaux tabliers pour se laisser porter par les choix et les bons mots du public. Fous rires garantis !

Un foodtruck sera présent lors du spectacle avec des burgers maisons (réservations vivement conseillées). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Domaine de Bois Mozé

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@bois-moze.fr

L’événement Portes Ouvertes de Printemps au Domaine de Bois Mozé ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2024-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire