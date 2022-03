PORTES-OUVERTES DE PRINTEMPS AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

PORTES-OUVERTES DE PRINTEMPS AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon, 9 avril 2022, Val-du-Layon. PORTES-OUVERTES DE PRINTEMPS AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-10 19:00:00

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon Au programme de ce weekend : – Découverte du millésime 2021 t de toute la gamme

– Repas “mets et vins” à 12h30 (sur réservation)

chateaubellevuetijou@orange.fr +33 2 41 78 33 11 http://www.chateaudebellevue.fr/fra

– Jeux concours Val-du-Layon

Lieu Val-du-Layon

