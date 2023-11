Portes ouvertes de Prép’art Prép’art Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nous vous invitons à venir découvrir l’école ainsi qu’une exposition de travaux d’étudiants de l’année samedi 2 et dimanche 3 décembre de 10h à 18h.

• affichage de travaux d’étudiants de l’année en art & design (peinture, dessin, sculpture, design, graphisme, mode, animation, photo, maquettes…)

• projections de films en cinéma

Deux journées de rencontres pour échanger avec nos artistes-enseignants, nos anciens et actuels étudiants.

Des réunions d’informations et de conseils à l’orientation seront organisées pour vous informer sur les différentes filières possibles après le bac et sur les attentes, contenus et débouchés des écoles supérieures d’Art, de Design et de Cinéma , en France et à l’International.

Prép’art 23 passage de Ménilmontant 75011 Paris

Prép'art 23 passage de Ménilmontant 75011 Paris

Contact : +33147000656 info.paris@prepart.fr

© prep’art présentation des travaux de l’année des étudiants de prép’art