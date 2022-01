Portes ouvertes de Passeurs de Mots Maison du Parc – 63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT, 25 mars 2022, Saint-Gervais-sous-Meymont.

Portes ouvertes de Passeurs de Mots

Maison du Parc – 63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT, le vendredi 25 mars à 14:00

Venez découvrir les actions de Passeurs de Mots et investissez-vous dans cette association. Vous découvrirez notamment ÊTRE ET AIMER – La malle pour lutter contre les LGBTphobies Être au clair sur son orientation amoureuse et sexuelle ou son identité de genre demande du temps, des expériences, des conversations, des rencontres… et de l’info ! C’est ce que propose cette malle, conçue à destination des jeunes à partir de 13 ans, pour proposer différentes voix et différentes représentations de personnes et parcours LGBTQI+ mais aussi donner des outils pour lutter contre les LGBTphobies. Coming out, premières histoires d’amour, discriminations, questionnements… Qu’il s’agisse d’expériences heureuses ou difficiles, il n’est pas toujours facile d’évoquer ces sujets à l’adolescence. Cette malle comporte des romans, mangas, BD, documentaires, albums, réels et de fictions mais aussi des jeux ainsi qu’un livret afin de faciliter l’organisation de séances d’animation en établissements scolaire, médiathèques, association etc. Mais aussi accompagner les adultes autour de cette thématique (lexique, historique, législation, ressources pédagogiques etc.)

Entrée libre

UNe journée pour découvrir les actions de Passeurs de Mots et devenir adhérent.e.

Maison du Parc – 63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT Le bourg, 63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT Saint-Gervais-sous-Meymont Puy-de-Dôme



