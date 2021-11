La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme, La Garde-Adhémar Portes Ouvertes de Noël La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Portes Ouvertes de Noël La Garde-Adhémar, 27 novembre 2021, La Garde-Adhémar. Portes Ouvertes de Noël Domaine Bonetto-Fabrol D158 La Garde-Adhémar

2021-11-27 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-28 19:00:00 19:00:00 Domaine Bonetto-Fabrol D158

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar Le Domaine Bonetto Fabrol vous ouvre ses portes pour préparer Noël. Les 27 et 28 novembre de 11h à 19h non-stop avec dégustation de vins et châtaignes grillées mais aussi de nombreux coffrets cadeaux. domainebonettofabrol@orange.fr +33 6 26 43 85 60 Domaine Bonetto-Fabrol D158 La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Domaine Bonetto-Fabrol D158 Ville La Garde-Adhémar lieuville Domaine Bonetto-Fabrol D158 La Garde-Adhémar