PORTES OUVERTES DE NOEL Jonquières, 18 décembre 2021, Jonquières.

PORTES OUVERTES DE NOEL Jonquières

2021-12-18 – 2021-12-18

Jonquières Hérault Jonquières

Portes ouvertes de Noël au Château de Jonquières le samedi 18 décembre

Au programme, des visites sont proposées :

Visite libre du Château et du parc de 10h à 18h, avec plan de visite et dégustation de vins.

Visite guidée du château à 15h30, historique du château, architecture, parc. Visite des chais et initiation et dégustation des vins.

Visite guidée de Jonquières à 14h30. « Au fil du temps et des Gens » par Florelle, rdv sur le planol.

Entrée libre et sans réservation.

Portes ouvertes de Noël au Château de Jonquières.

Au programme, des visites sont proposées : visite libre ou guidée du Château ainsi qu’une visite guidée de Jonquières.

Entrée libre et sans réservation.

+33 6 66 54 22 66

Portes ouvertes de Noël au Château de Jonquières le samedi 18 décembre

Au programme, des visites sont proposées :

Visite libre du Château et du parc de 10h à 18h, avec plan de visite et dégustation de vins.

Visite guidée du château à 15h30, historique du château, architecture, parc. Visite des chais et initiation et dégustation des vins.

Visite guidée de Jonquières à 14h30. « Au fil du temps et des Gens » par Florelle, rdv sur le planol.

Entrée libre et sans réservation.

Jonquières

dernière mise à jour : 2021-12-07 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT