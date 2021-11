Portes ouvertes de Noël Cramans, 11 décembre 2021, Cramans.

Portes ouvertes de Noël Manufacture Jacquemin 5 Rue des Vignes Cramans

2021-12-11 – 2021-12-12 Manufacture Jacquemin 5 Rue des Vignes

Cramans Jura Cramans

La Manufacture Jacquemin vous ouvre exceptionnellement ses portes les weekends du 11 et du 18 décembre pour fêter Noël ! Venez découvrir des objets en bois du Jura uniques : accessoires de cuisine, bureau, chambre, coffrets et écrins , rangement, petit mobilier et idées cadeaux originales. Des objets de qualité et écoresponsables, fabriqués près de chez vous. Beaucoup de nouveautés à découvrir et une ambiance magique assurée !

contact@manufacture-jacquemin.com +33 3 84 37 70 47 http://www.manufacture-jacquemin.com/

