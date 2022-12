Portes ouvertes de Noël au Domaine Les Bertins Saint-Astier, 18 décembre 2022, Saint-Astier OT du Pays de Duras - CDT47 Saint-Astier.

Portes ouvertes de Noël au Domaine Les Bertins

Domaine Les Bertins Saint-Astier Lot-et-Garonne

2022-12-18 10:00:00 – 2022-12-18 18:30:00

Saint-Astier

Lot-et-Garonne

Saint-Astier

De nombreux coffrets cadeaux sont à votre disposition dans notre boutique ! Ainsi que des foies gras, nos traditionnelles conserves et nos vins mais également chocolats, fruits secs et confitures…

Vin chaud offert.

Rencontrez Laura et ses plateaux de fromages et charcuterie de fêtes, Nanou avec ses gants, bonnets et écharpes, Cathy et ses compositions florales.

Domaine Les Bertins

Bertins

Saint-Astier

