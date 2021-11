Portes Ouvertes de Noël au Domaine Dutertre Limeray, 11 décembre 2021, Limeray.

Portes Ouvertes de Noël au Domaine Dutertre Limeray

2021-12-11 09:30:00 – 2021-12-12 18:00:00

Limeray Indre-et-Loire Limeray

Visitez nos CAVES, CHAI, MUSEE de la vigne et du vin dans le tuffeau.

Présentation de nos vins Touraine Amboise et Crémant de Loire.

Vente de foie gras, huîtres et moules Fromage de brebis, Confitures.

Exposition de peinture, mosaïque, sac à main et bijoux.

+33 2 47 30 10 69

domaine dutertre

Limeray

