Maine-et-Loire Turquant Atelier-boutique dédié à la décoration intérieure et à l’ameublement. Réalisation de modèles uniques sur des toiles anciennes essentiellement comme le jute, le lin… L’occasion de vous donner des idées cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année ! lamaison.dacote@orange.fr +33 7 83 28 46 54 http://www.turquant.fr/version/fr/artisanat_artisans_fiche.php?idFiche=478&scrollTop=0 Turquant

