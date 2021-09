Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Portes Ouvertes de l’Université Indépendante Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Portes Ouvertes de l’Université Indépendante Saint-Pourçain-sur-Sioule, 4 septembre 2021, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Portes Ouvertes de l’Université Indépendante 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 12:30:00 12:30:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule Arts, bien-être, culture, langues, musique, techniques artisanales, informatique, etc… plus de 30 ateliers et disciplines à votre disposition. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville 46.31162#3.2937