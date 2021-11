Bidart Bidart Bidart, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola Bidart, 20 novembre 2021, Bidart. Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola Uhabia Ikastola 123 rue eskola Bidart

2021-11-20 – 2021-11-20 Uhabia Ikastola 123 rue eskola

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola, enseignement immersif en basque. Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola, enseignement immersif en basque. +33 5 59 47 14 37 Portes ouvertes de l’Uhabia Ikastola, enseignement immersif en basque. Uhabia Ikastola

Uhabia Ikastola 123 rue eskola Bidart

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT Bidart

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Uhabia Ikastola 123 rue eskola Ville Bidart lieuville Uhabia Ikastola 123 rue eskola Bidart