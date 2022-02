Portes ouvertes de L’Herberie de la Tille L’Herberie de la Tille,52160 Villemervry, 3 juin 2022, Cussey-les-Forges.

Portes ouvertes de L’Herberie de la Tille

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à L’Herberie de la Tille, 52160 Villemervry

La visite guidée du jardin de 3000 m² dure entre 1h et 2h et se termine par la dégustation d’une infusion à prix libre. Au programme, anecdotes historiques, propriétés, étymologie, et parfois mythes et légendes sur les plantes du jardin. Je me ferai une joie de partager avec vous mes connaissances dans ce domaine et de vous faire sentir les différentes plantes aromatiques. Il y a près de 70 plantes à découvrir ! ​Une visite libre est également possible avec un guide papier. Vous découvrirez à votre rythme les propriétés des plantes cultivées. Les enfants se feront un plaisir de partir à la chasse aux numéros des plantes, pendant que les parents essayeront de deviner à quelle plante il correspond. Vous vous régalerez de toutes les odeurs des plantes aromatiques, mais attention : les plantes présentes dans le cercle des sorcières sont toxiques ! Il est aussi important d’apprendre à les reconnaître pour ne pas les consommer. Après avoir visité le jardin je vous ferai découvrir le séchoir de l’Herberie et la façon dont je travaille pour avoir une production de plantes de qualité !

La visite libre est gratuite pour cet évènement, la visite guidée est à prix réduit de 3€ par personne au lieu de 5€, sur inscription au 0613844454. La dégustation d’infusion est à prix libre.

Tout au long de l’évènement, je proposerai des visites guidées du jardin et du séchoir ou des visites libres à l’aide d’un guide papier, ainsi que des dégustations d’infusion à prix libre.

L’Herberie de la Tille,52160 Villemervry 52160 Vals des Tilles Cussey-les-Forges Villemervry Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T20:00:00