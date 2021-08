Talence Château Margaut Gironde, Talence Portes ouvertes de l’espace seniors Château Margaut Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Portes ouvertes de l’espace seniors Château Margaut, 20 septembre 2021, Talence. Portes ouvertes de l’espace seniors

du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre à Château Margaut

Ce lieu propose, tout au long de l’année, un programme d’animations très varié réparti sur deux lieux : Margaut et Chantecler. Pour centraliser les offres d’information dédiées aux jeunes retraités, dès l’âge de 55 ans, la Ville de Talence a créé l’Espace seniors. Château Margaut 412 cours de la libération Talence Talence Thouars Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T09:30:00 2021-09-20T17:30:00;2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T17:30:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T17:30:00;2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T17:30:00;2021-09-24T09:30:00 2021-09-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Château Margaut Adresse 412 cours de la libération Talence Ville Talence lieuville Château Margaut Talence