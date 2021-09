Saint-Orens-de-Gameville Espace Pour Tous Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Portes ouvertes de l’Espace Pour Tous – Samedi 2 octobre Espace Pour Tous Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

[Télécharger le programme](https://www.ville-saint-orens.fr/files/320/Portes-ouvertes-Espace-Pour-Tous%C2%A0/828/Programme.pdf) ENTREE LIBRE – Pass Sanitaire demandé

Venez participer à des animations, jeux et ateliers pour toute la famille et tous les âges. Espace Pour Tous 2 rue des Mûriers 31650- Saint-Orens de Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00

