Envie d’étudier l’art et le design ? À la recherche d’une formation supérieure ? Curieux de vous essayer à des pratiques artistiques ?

Venez profiter de notre journée portes ouvertes pour découvrir nos cursus en enseignement supérieur et nos ateliers et cours publics !

Au programme :

– Accueil du public par les équipes et les étudiants,

– Visites libres et guidées des ateliers,

– Présentation des travaux de chaque cycle d’études

– Conférence de jeunes diplômés de l’école

– Exposition des travaux des étudiants, ateliers et cours publics

– Rencontre avec les équipes pédagogiques et étudiants…

julie.prieu@esad-pyrenees.fr +33 5 62 93 10 31 https://esad-pyrenees.fr/

