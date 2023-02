Portes Ouvertes de l’entreprise « Le Mouton Givré », 22 avril 2023, Cambes Cambes.

Portes Ouvertes de l’entreprise « Le Mouton Givré »

2023-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-22 18:00:00 18:00:00

Cambes

Lot

Cambes

La visite de la fabrique, mais également un atelier ouvert à tous de tonte de moutons.

Les laineux seront aussi sur place afin de montrer leur métier et leur savoir-faire.

Il y aura la possibilité sur place de se restaurer avec la présence d’un food-truck local et d’un brasseur local. Une buvette sera également mise en place pour les plus jeunes.

( Il est donc conseillé de venir avec des espèces. )

Dans les jardins de l’entreprise « Le Mouton Givré » venez découvrir le savoir-faire local et les talents des producteurs locaux, venez partager une rencontre entre le secteur agricole et l’univers de la couture…

Et mieux comprendre, cette idée un peu folle de valoriser de la laine Française issue d’une démarche équitable du lin et du chanvre pour créer un sac isotherme pratique, aux codes intemporels et 100% écologique !

L’entrée ouverte à toutes et tous.

