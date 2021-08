Les Brouzils e-Néo Les Brouzils, Vendée Portes ouvertes de l’entreprise e-Néo e-Néo Les Brouzils Catégories d’évènement: Les Brouzils

Vendée

L’entreprise e-Néo, qui développe des solutions de conversion de véhicules thermiques en électriques et hydrogène, vous propose de visiter ses locaux. —————————————————————————————————————————————————— La conversion électrique, ou rétrofit électrique, permet de bénéficier d’un véhicule zéro émission mais aussi de prolonger le cycle de vie d’un véhicule pour un bénéfice environnemental encore plus important. e-Néo souhaite avoir une approche globale du développement durable en l’intégrant dans l’ensemble de son activité. Une ombrière photovoltaïque est ainsi en projet sur le parking de l’entreprise pour une production équivalente à 820.000 kilomètres en véhicule électrique. ### **Le 17 septembre** ### Visites guidées de l’entreprise : * Choisissez votre créneau : **9h, 11h, 14h ou 16h** * Envoyez votre demande de réservation à [[contact@eneo-ve.fr](mailto:contact@eneo-ve.fr)](mailto:contact@eneo-ve.fr) **avant le 10 septembre** _Groupes de 30 personnes maximum – sous réserve des conditions sanitaires_ ### Accueil du rallye des ambassadeurs du Vendée Énergie tour 2021 en fin de matinée

Sur inscription, sous réserve des conditions sanitaires

e-Néo ZA La Colonne 2 85260 LES BROUZILS Les Brouzils Vendée

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T18:00:00

