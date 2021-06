Nevers Nevers Nevers, Nièvre Portes ouvertes de l’Eglise Saint Pierre Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Portes ouvertes de l’Eglise Saint Pierre Nevers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nevers. Portes ouvertes de l’Eglise Saint Pierre 2021-07-10 – 2021-08-26 Rue des Ardillers Eglise Saint Pierre

Nevers Nièvre Construite à la fin du 16ème siècle pour être confiée aux Jésuites, cette église abrite de remarquables fresques en trompe-l’œil réalisées à la fin du 17ème par des artistes italiens selon la technique de la « quadratura ».

Mise en lumière le samedi de 15h à 18h.

Attention : ces portes ouvertes peuvent être annulées en cas d’office religieux.

Accès PMR par la porte latérale (Square Raymond Vilain). animation.patrimoine@ville-nevers.fr +33 3 86 68 46 25 https://www.nevers.fr/decouvrir-nevers/patrimoine/eglises-et-chapelles/eglise-saint-pierre Construite à la fin du 16ème siècle pour être confiée aux Jésuites, cette église abrite de remarquables fresques en trompe-l’œil réalisées à la fin du 17ème par des artistes italiens selon la technique de la « quadratura ».

Mise en lumière le samedi de 15h à 18h.

Attention : ces portes ouvertes peuvent être annulées en cas d’office religieux.

Accès PMR par la porte latérale (Square Raymond Vilain).

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Nevers Adresse Rue des Ardillers Eglise Saint Pierre Ville Nevers lieuville 46.99185#3.16159