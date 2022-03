Portes ouvertes de l’école Saint Léonard Ecole Saint Léonard Gwengamp Catégories d’évènement: Aodoù-an-Arvor

Gwengamp

Portes ouvertes de l’école Saint Léonard Ecole Saint Léonard, 25 mars 2022, Gwengamp. Portes ouvertes de l’école Saint Léonard

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à Ecole Saint Léonard

Venez rencontrer les équipes pédagogiques de l’école à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. Les portes ouvertes sont l’occasion de découvrir les salles de classes et d’activité, de faire connaissance avec l’équipe pédagogique et de pouvoir poser toutes vos questions sur le bilinguisme français-breton à l’école maternelle.

Entrée libre

Ecole Saint Léonard 20 rue du général leclerc 22200 guingamp Gwengamp Aodoù-an-Arvor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T17:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T12:30:00

Lieu Ecole Saint Léonard Adresse 20 rue du général leclerc 22200 guingamp Ville Gwengamp Departement Aodoù-an-Arvor

